Google по умолчанию собирается хранить переписку пользователей с Gemini три года

Google опубликовала на портале техподдержки разъяснение о пользовательских данных, которые собираются при взаимодействии с чат-ботом Gemini — это касается веб-интерфейса, а также переписки в приложениях для Android и iOS: по умолчанию она будет храниться три года. Источник изображения: Sascha Bosshard / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru