Google починила блокировку данных в Android 14, но некоторые потеряют свои файлы

В начале ноября компания Google выпустила патч безопасности для операционной системы Android 14, направленный на устранение критической ошибки системы хранения данных. Проблема, коснувшаяся серии устройств Pixel, приводила к блокировке доступа к ним. Патч обещает исправить ситуацию, однако на некоторых устройствах, попавших в цикл перезагрузки, данные могут быть безвозвратно потеряны. Источник изображения: neotam / Pixabay

Источник: 3dnews.ru