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Google починила блокировку данных в Android 14, но некоторые потеряют свои файлы

Google починила блокировку данных в Android 14, но некоторые потеряют свои файлыВ начале ноября компания Google выпустила патч безопасности для операционной системы Android 14, направленный на устранение критической ошибки системы хранения данных. Проблема, коснувшаяся серии устройств Pixel, приводила к блокировке доступа к ним. Патч обещает исправить ситуацию, однако на некоторых устройствах, попавших в цикл перезагрузки, данные могут быть безвозвратно потеряны. Источник изображения: neotam / Pixabay
Источник: 3dnews.ru

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