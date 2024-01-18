Google поменяет поисковую выдачу для жителей ЕС в соответствии с требованиями DMA

Google готовится к вступлению в силу «Закона о цифровых рынках» (DMA) в марте 2024 года. Согласно DMA, Google классифицируется как «привратник», к которым относятся компании с более чем 45 миллионами активных пользователей в месяц и рыночной капитализацией более €75 млрд ($81,2 млрд). Наиболее заметными станут изменения в поисковой системе — там, где Google может показать ссылку на несколько компаний, появится место для сравнения и уточнения результатов поиска. Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru