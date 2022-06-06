Google предоставил возможность бесплатного производства пробных партий открытых чипов

Google в сотрудничестве с производственными компаниями SkyWater Technology и Efabless запустил инициативу, позволяющую разработчикам открытого аппаратного обеспечения бесплатно изготовить развиваемые ими чипы. Инициатива нацелена на стимулирование развития открытого аппаратного обеспечения, сокращение издержек при разработке открытых проектов и упрощение взаимодействия с заводами, осуществляющими производство. Благодаря инициативе любой желающий может начать разрабатывать собственные специализированные чипы, не опасаясь больших издержек на производство начальных прототипов. Все затраты на производство, упаковку и доставку берёт на себя Google.

Заявки на включение в программу бесплатного производства можно отправлять раз в два месяца. Ближайший слот будет закрыт 8 июня, а успевшие попасть в него чипы будут готовы 30 августа и отправлены авторам 18 октября. Из поданных заявок отбирается 40 проектов (если поданных заявок окажется меньше 40 — то все прошедшие проверку на корректность будут запущены в производство). По результатам производства разработчик получит 50 чипов и 5 плат с установленными чипами.

Заявки принимаются только от проектов полностью распространяемых под открытыми лицензиями, не обременённых соглашениями о неразглашении (NDA) и не ограничивающими область использования своих продуктов. Данные для производства должны передаваться в формате GDSII, проходить предоставляемый тестовый набор и воспроизводиться из исходных проектных файлов (т.е. заявить открытый проект, а передать для производства макет проприетарного не получится).

Для упрощения разработки открытых чипов предлагаются следующие открытые инструменты:

SkyWater PDK (Process Design Kit), инструментарий, описывающий используемый на заводе SkyWater техпроцесс 130nm (SKY130) и позволяющий подготовить необходимые для производства микросхем проектные файлы.

OpenLane — набор компонентов для автоматизированного преобразования RTL-схемотехники специализированных чипов (ASIC) в формат GDSII, используемый на фабриках для изготовления микросхем.

XLS (Accelerated HW Synthesis) — инструментарий для синтеза проектных файлов с аппаратной начинкой чипов, соответствующих предоставленному высокоуровневому описанию необходимой функциональности, оформленному в стиле разработки программного обеспечения.

Набор правил для сборочной системы Bazel с поддержкой открытых инструментов (Yosys, Verilator, OpenROAD) для работы с языками описания оборудования (Verilog, VHDL, Chisel, nMigen).

OpenROAD — фреймворк для автоматизации процесса разработки открытых микросхем.

Verible — набор инструментов для разработки на языке Verilog, включая парсер, систему форматирования стиля и linter.

Источник: opennet.ru