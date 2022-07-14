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Google представил сборку Rocky Linux, оптимизированную для Google Cloud

Компания Google опубликовала сборку дистрибутива Rocky Linux, которая позиционируется как официальное решение для пользователей, которые применяли CentOS 8 в Google Cloud, но столкнулись с необходимостью миграции на другой дистрибутив в связи с досрочным прекращением сопровождения CentOS 8 компанией Red Hat.

Для загрузки подготовлено два системных образа: обычный и специально оптимизированный для достижения максимальной сетевой производительности в окружении Compute Engine. Для пользователей Rocky Linux в Google Cloud также отныне доступна коммерческая поддержка, предоставляемая при участии компании Ctrl IQ, поддерживающей разработку Rocky Linux и учреждённой основателем проекта.

Источник: opennet.ru

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