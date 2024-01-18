Google официально представила новую интуитивную функцию визуального поиска Circle to Search, работа которой соответствует её названию: пользователь обводит фрагмент на экране смартфона, жмёт кнопку поиска, и система предлагает ему подходящие результаты. Circle to Search дебютирует на пяти смартфонах: двух актуальных флагманах Google и трёх новых устройствах Samsung. Источник изображения: blog.google

Источник: 3dnews.ru