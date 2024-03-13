Google представила ИИ, который сможет пройти любую игру — он учится играть как человек

Google DeepMind представила ИИ-агента SIMA, обучающегося играть в видеоигры как человек. Название SIMA (Scalable, Instructable, Multiworld Agent) расшифровывается как «масштабируемый, обучаемый, мультимировой агент». Пока SIMA находится только в стадии исследования, но со временем он сможет научиться играть в любую нелинейную видеоигру с открытым миром. Создатели описывают SIMA как «ещё одного игрока, который хорошо вписывается в вашу группу». Источник изображений: Google DeepMind

Источник: 3dnews.ru