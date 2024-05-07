Google представила Pixel 8a — смартфон за $499 с флагманским чипом и 120-Гц экраном

Компания Google анонсировала среднебюджетный смартфон Pixel 8a с улучшенным 120-Гц дисплеем, новым чипом Tensor G3, как у флагманских Pixel 8 и 8 Pro, а также поддержкой обновлений программного обеспечения в течение 7 лет. При этом производитель сохранил цену в $499 как у предыдущей модели Pixel 7a. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru