Google расширила центр исследований и разработки на Тайване

Google расширила свой центр исследований и разработки устройств на Тайване — для компании растёт значение экосистемы собственной продукции. Об этом сообщило Nikkei Asia со ссылкой на представителя Google. «На Тайване находится крупнейший центр исследования и разработки Google за пределами США. По состоянию на 2024 год мы в последние 10 лет увеличили штат сотрудников на Тайване в 20 раз, и наша команда продолжает расти. <..> Мы по-настоящему серьёзно настроены на выстраивание экосистемы», — заявил Элмер Пэн (Elmer Peng), вице-президент Google по разработке оборудования. Компания наращивает ресурсы для разработки оборудования на Тайване, поскольку здесь присутствует полноценная цепочка поставок и квалифицированные кадры. В местном подразделении Google трудятся «тысячи» человек, и это работники из более чем 30 стран — точное число господин Пэн не назвал.

Источник: 3dnews.ru