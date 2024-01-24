Google разорвала контракт с Appen, которая помогала в обучении ИИ Bard

Google расторгла контракт с австралийской компанией Appen, участвовавшей в обучении больших языковых моделей искусственного интеллекта, которые легли в основу чат-бота Bard, новой поисковой платформы и других продуктов. Решение было принято, несмотря на рост конкуренции в сегменте генеративного ИИ. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru