Google регулярно нарушает приватность пользователей и в компании об этом знают

Из утекшего внутреннего отчёта Google стало известно, что компания в течение нескольких лет допускала нарушения конфиденциальности пользователей и утечку их личных данных — некоторые из эпизодов можно считать вопиющими. Google случайно собрала голосовые данные детей, раскрыла информацию о поездках и домашних адресах пользователей, а YouTube рекомендовал видео на основе контента, который пользователи давно удалили из истории просмотров. Источник изображения: Kai Wenzel/Unsplash

Источник: 3dnews.ru