Google сломала смартфоны Pixel очередным обновлением — данные блокируются, приложения сбоят

Владельцы Google Pixel стали сообщать о проблемах с их устройствами после установки январского обновления системы Google Play, которое блокирует доступ к данным на встроенном накопителе. Среди симптомов пользователи отмечают сбои в работе приложений, невозможность воспроизведения музыки или видео, а также отсутствие доступа к камере смартфона. Источник изображений: Google

Источник: 3dnews.ru