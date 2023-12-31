Google согласился на сделку в деле об отслеживании в режиме инкогнито

Компания Google достигла мирового соглашения по урегулированию судебного разбирательства, связанного с нарушением конфиденциальности при использовании режима «инкогнито» в браузерах. Условия соглашения не разглашаются, но изначальный иск был подан на сумму в 5 миллиардов долларов c расчётом компенсации в $5000 на каждого пользователя режима «инкогнито». Условия мирового соглашения оговорены сторонами конфликта, но ещё должны быть одобрены федеральным судьёй на заседании, намеченном на 24 февраля.

Google вменялось нарушение федеральных законов США о прослушивании телефонных разговоров и законов о конфиденциальности, действующих в штате Калифорния. В иске утверждается, что компания Google могла использовать данные аналитики (вероятно речь о статистике, собираемой через сервис Google Analytics), браузерные Cookie и свои приложения для отслеживания активности пользователей при включении в Chrome режима «инкогнито», а также в при применении режима приватного просмотра в других браузерах. Подобное отслеживание позволяло бесконтрольно получать сведения о друзьях, хобби, любимых блюдах, предпочтениях в покупках и вызывающих смущение вещах, информацию о которых пользователи не желали разглашать и считали, что использовали режим «инкогнито» для защиты своей конфиденциальности.

Также упоминается, что компания Google выбрала вводящее в заблуждение название «инкогнито», создающее впечатление, что пользователю предоставляется анонимность и защита от отслеживания работы, а не только отсутствие сохранения истории просмотра и очистка связанных с работой сайтов данных, таких как Cookie. Таким образом, компания Google заставила пользователей поверить, что не будет отслеживать действия в данном режиме, а на деле продолжала использовать свои рекламные технологии и другие методы отслеживания для сбора данных о посещениях и активности на сайтах.



Источник: opennet.ru