Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome

Компания Google решила отказаться от экспериментальной поддержки формата JPEG XL в браузере Chrome и полностью убрать его поддержку в версии 110 (до сих пор поддержка JPEG XL была отключена по умолчанию и требовала изменения параметра в chrome://flags). Один из разработчиков Chrome назвал причины такого решения:

Экспериментальные флаги и код не должны оставаться на неопределенный срок.

Нет достаточного интереса со стороны всей экосистемы, чтобы продолжать эксперименты с JPEG XL.

Новый формат изображений не даёт достаточных дополнительных преимуществ по сравнению с существующими форматами, чтобы включить его по умолчанию.

Удаление флага и кода в Chrome 110 снижает нагрузку на сопровождение и позволяет сосредоточиться на улучшении существующих форматов в Chrome.

Тем временем в багтрекере эта проблема является одной из самых активных, многие крупные корпорации, включая Meta и Intel, проявили интерес к формату, и он поддерживает множество функций, недоступных одновременно ни в одном из существующих широко распространенных форматов изображений, таких как JPEG, GIF, PNG и собственный WEBP от Google, включая HDR, почти бесконечные размеры, до 4099 каналов, анимацию, большой диапазон глубин цвета, прогрессивную загрузку, сжатие JPEG без потерь (уменьшение размера JPEG до 21% c возможностью восстановления исходного состояния), плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта и, наконец, он безвозмездный и полностью с открытым исходным кодом. Существует единственный известный патент на JPEG XL, однако он имеет «prior art», так что его применение под большим вопросом.



Источник: opennet.ru