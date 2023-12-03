Google усилит борьбу с блокировщиками рекламы под предлогом заботы о пользователях Chrome

Google вносит коррективы в политику использования расширений для веб-браузера Chrome. Эти изменения могут существенно затруднить работу блокировщиков рекламы, особенно на YouTube. Стратегия Google предполагает переход с платформы расширений Manifest V2 на Manifest V3, что перекроет привычные пути обновления для блокировщиков рекламы и, как следствие, усилит контроль Google над рекламной политикой на YouTube. Источник изображения: MIH83 / Pixabay

Источник: 3dnews.ru