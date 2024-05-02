Google увеличила до $20 млрд выплату Apple, чтобы остаться стандартным поисковиком в Safari в 2022 году

Не секрет, что Google платит Apple большие деньги, чтобы сохранить за собой статус поисковой системы по умолчанию в браузере Safari на iOS и macOS. В 2021 году размер этой выплаты составил $15 млрд, а в 2022 году сумма выросла до $20 млрд, передаёт Bloomberg. Источник изображения: Pawel Czerwinski / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru