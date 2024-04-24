Google вновь отложила блокировку сторонних cookie в браузере Chrome

В начале этого года Google объявила о введении блокировки сторонних файлов cookie для 1 % пользователей браузера Chrome, являющегося самым популярным интернет-обозревателем в мире. Однако с тех пор компания не сильно продвинулась в этом направлении и на этой неделе было объявлено, что блокировка файлов cookie для всех пользователей браузера снова откладывается. Источник изображения: Nathana Rebouças / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru