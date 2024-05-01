Разработчики из Google готовятся обновить приложение «Телефон», которое является стандартным инструментом совершения звонков на устройствах с Android. В скором времени в этом приложении появятся Audio Emoji, с помощью которых во время разговора можно будет воспроизводить короткие аудиозаписи, которые будут слышны обоим участникам беседы. Источник изображения: 9to5 Google

Источник: 3dnews.ru