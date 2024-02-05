Google выделил миллион долларов на улучшение переносимости между С++ и Rust

Компания Google предоставила организации Rust Foundation целевой грант, размером 1 млн долларов, который позволит профинансировать работу по улучшению взаимодействия кода на языке Rust с кодовыми базами, написанными на языке C++. Грант рассматривается как инвестиция, которая в будущем позволит расширить применение Rust в различных компонентах платформы Android.

Отмечается, что по мере развития инструментов для обеспечения переносимости между С++ и Rust, таких как cxx, autocxx, bindgen, cbindgen, diplomat и crubit, наблюдается снижение барьеров и ускорение внедрения языка Rust. Несмотря на то, что усовершенствование подобных инструментов продолжается, оно часто нацелено на решение задач каких-то отдельных проектов или компаний. Цель гранта — ускорить внедрение Rust, не только в Google, но и во всей отрасли.

Организация Rust Foundation, созданная в 2021 году при участии AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla, курирует связанную с языком Rust экосистему, поддерживает основных мэйнтейтнеров, занимающихся разработкой и принятием решений, а также отвечает за организацию финансирования проекта. На полученные средства организация Rust Foundation намерена нанять одного или нескольких разработчиков, которые будут в режиме полного рабочего дня заниматься инициативами по улучшению переносимости между Rust и C++. Также не исключается выделение ресурсов для форсирования разработки существующих проектов, связанных с обеспечением переносимости кода.



Источник: opennet.ru