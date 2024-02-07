Google выплатит $350 млн по иску об уязвимости в давно закрытой соцсети Google+

Похоже, что рассмотрение коллективного иска, связанного с уязвимостью закрывшейся в 2019 году социальной сети Google+, подходит к концу. Компания согласилась выплатить $350 млн для урегулирования иска, авторы которого утверждали, что уязвимость Google+ позволяла третьим лицам получить доступ к личным данным около 500 тыс. пользователей платформы. Источник изображения: mohamed Hassan / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru