Google выпустил вторую бету Android 15 с «Личным пространством», предиктивным «Назад» и множеством других нововведений

Компания Google представила вторую бета-версию операционной системы Android 15. Обновление станет доступно не только для смартфонов серии Pixel, но и для устройств других производителей, включая Honor, OnePlus, iQOO, Lenovo, Nothing, Realme, Oppo, Tecno, Sharp, Vivo и Xiaomi. Источник изображения (скриншот): 9to5google.com

Источник: 3dnews.ru