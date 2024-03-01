Google заблокировала на рутованных Android-устройствах ещё одну функцию — RCS

От владельцев рутованных Android-телефонов, то есть устройств с разблокированным привилегированным доступом к ОС, начали поступать сообщения на странице поддержки приложения «Google Сообщения», на платформе Reddit и форуме XDA о том, что они внезапно лишились возможности отправлять и получать сообщения формата RCS. Источник изображения: blog.google

Источник: 3dnews.ru