Госдума рассмотрит запрет на «организацию обращения криптовалют» с 1 сентября 2024 года

В Госдуму заново внесли законопроект, легализующий и организующий регулирование майнинга криптовалют. В нём содержатся новые формулировки, из которых следует возможность запрета организации обращения криптовалюты в России. Источник изображения: Pierre Borthiry / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru