«Госуслуги» не собирают и не хранят биометрические данные пользователей

Портал «Госуслуг» не занимается сбором и хранением биометрических данных пользователей платформы. Сообщение об этом появилось в Telegram-аккаунте Министерства цифрового развития России. Ранее распространялась новость о том, что «Тинькофф Банк» собирает и передаёт биометрию на «Госуслуги» без ведома клиентов. Источник изображения: Госуслуги

Источник: 3dnews.ru