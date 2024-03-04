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Gotham Knights начала опережать Suicide Squad: Kill the Justice League по пиковому онлайну в Steam — с релиза прошёл всего месяц

Пока разработчики кооперативного боевика Suicide Squad: Kill the Justice League из Rocksteady готовятся к старту первого сезона, игра демонстрирует всё более удручающие показатели популярности в Steam. Источник изображения: Steam (Serial Humanist)
Источник: 3dnews.ru

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