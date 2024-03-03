GParted и GParted Live 1.6

Вышли GParted 1.6 и GParted Live 1.6.

GParted (GNOME Partition Editor) — это редактор разделов, а также система по смене структуры накопителей (MBR, GPT). Редактор поддерживает большинство файловых систем и типов разделов, однако его работоспособность зависит от наличия в ядре драйверов на ФС.

В GParted 1.6 убрана вставка пустой области объемом 1 Мб при перемещении разделов, а также закрыт баг, связанный с использованием UUID 0000-0000 и файловой системы exFAT.

Live-дистрибутив GParted Live изготавливается на основе Debian Sid и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.6.0, а также обновление ядра Linux 6.6.15.

Источник: linux.org.ru