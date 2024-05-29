GPD показала компактный ноутбук с двумя полноценными OLED-дисплеями

Компания GPD, специализирующаяся на выпуске утрапортативных игровых ноутбуков и консолей, объявила о подготовке к выпуску необычного ноутбука. Компания опубликовала изображение компьютера GPD Duo, оснащённого двумя 13,3-дюймовыми сенсорными OLED-дисплеями с поддержкой ввода с помощью стилуса. Источник изображения: GPD

Источник: 3dnews.ru