GPT-4 освоил Red Dead Redemption 2, но его подводит машинное зрение

Группа исследователей из Китая и Сингапура научила ИИ на базе OpenAI GPT-4V играть в Red Dead Redemption 2 (RDR2). В своей статье они рассказали о концепции общего компьютерного контроля (General Computer Control, GCC) для ИИ, и о мультимодальном агенте CRADLE — интерфейсе между GPT-4V и RDR2. По их мнению, основные проблемы у игрового ИИ-агента возникли при использовании машинного зрения. Источник изображения: Rockstar

Источник: 3dnews.ru