Гравипушка, отец Григорий и жутко красивый Рейвенхольм: NVIDIA показала первый геймплей Half-Life 2 RTX

Компания NVIDIA в рамках презентации на выставке потребительской электроники CES 2024 представила геймплейный трейлер Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project — ремастера культового шутера Valve на базе платформы RTX Remix. Источник изображений: NVIDIA
Источник: 3dnews.ru
Компания NVIDIA в рамках презентации на выставке потребительской электроники CES 2024 представила геймплейный трейлер Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project — ремастера культового шутера Valve на базе платформы RTX Remix. Источник изображений: NVIDIA