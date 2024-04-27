«Гравитон» представил российские серверы на базе Intel Xeon Emerald Rapids

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» анонсировал одни из первых отечественных серверов на аппаратной платформе Intel Xeon Emerald Rapids. Дебютировали модели общего назначения С2122ИУ и С2242ИУ, включённые в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Устройства выполнены в форм-факторе 2U. Помимо чипов Xeon Emerald Rapids, могут устанавливаться процессоры предыдущего поколения Sapphire Rapids. Максимально допустимый показатель TDP — 350 Вт. Основой в обоих случаях служит российская материнская плата «Урал» с поддержкой до 8 Тбайт оперативной памяти DDR5.

Источник: 3dnews.ru