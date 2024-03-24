Ранее в этом месяце СМИ писали, что социальная сеть X (бывшая Twitter) планирует выпустить новое приложения деля умных телевизоров Amazon и Samsung. Теперь же исследователь приложений Нима Оуджи (Nima Owji) опубликовал небольшое видео, которое, по его словам, демонстрирует интерфейс грядущего приложения X для смарт-ТВ. Источник изображения: X

Источник: 3dnews.ru