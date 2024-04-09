Выступая в рамках технологической конференции Vision 2024, глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) заявил, что будущие потребительские процессоры Lunar Lake будут обладать производительностью более 100 TOPS (триллионов операций в секунду) в нагрузках, связанных с ИИ. При этом специальный ИИ-движок (NPU) в составе этих чипов сам по себе обеспечит производительность в ИИ-операциях на уровне 45 TOPS. Источник изображений: Tom’s Hardware

Источник: 3dnews.ru