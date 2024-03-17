Грядущий патч для Halo Infinite повысит стабильность сетевого подключения и добавит поддержку античита Easy Anti-Cheat

Разработчики из 343 Industries анонсировали следующий патч для своего научно-фантастического шутера Halo Infinite. Апдейт должен устранить некоторые сетевые проблемы и добавить в игру поддержку античита Easy Anti-Cheat. Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник: 3dnews.ru