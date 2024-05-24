Gunnir выпустила уникальные видеокарты Photon Arc A750 и Arc A770 в стиле Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Китайскую компанию Gunnir заслуженно можно назвать самым продуктивным партнёром Intel в вопросе продвижения её видеокарт серии Arc. К настоящему моменту производитель выпустил 13 различных моделей ускорителей на базе графической архитектуре Arc Alchemist, что больше, чем у любой другой компании, сотрудничающей с Intel. Совсем недавно этот список увеличился до 15 моделей. Источник изображений: Gunnir

Источник: 3dnews.ru