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«Гвинт» получила последнее обновление от CD Projekt RED — теперь баланс игры в руках фанатов

В конце прошлого года CD Projekt RED предупреждала, что сворачивает поддержку «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» (Gwent: The Witcher Card Game), а накануне проект получил последнее обновление от самих разработчиков. Источник изображений: CD Projekt RED
Источник: 3dnews.ru

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