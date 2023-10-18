«Гвинт» получила последнее обновление от CD Projekt RED — теперь баланс игры в руках фанатов

В конце прошлого года CD Projekt RED предупреждала, что сворачивает поддержку «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» (Gwent: The Witcher Card Game), а накануне проект получил последнее обновление от самих разработчиков. Источник изображений: CD Projekt RED

Источник: 3dnews.ru