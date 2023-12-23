«Хаббл» рассмотрел галактику с «запрещённым» светом

Космический телескоп «Хаббл» представил снимок далёкой галактики MCG-01-24-014, расположенной на удалении 275 млн световых лет от Земли. Эта галактика относится к редким сейфертовским галактикам с «мини»-квазаром в её центре. Одна её крошечная центральная область пылает как весь Млечный Путь. А за такими процессами всегда полезно следить, ведь там происходят явления, которые невозможно воссоздать в земных лабораториях. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru