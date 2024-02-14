Хакерский мультитул Flipper Zero превратили в игровой контроллер с помощью модуля на Raspberry Pi

Создатели популярного многофункционального инструмента Flipper Zero сообщили о коллаборации с разработчиком одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Результатом этого сотрудничества стало создание специального внешнего модуля Video Game Module, который позволяет превратить мультитул Flipper Zero в простой игровой контроллер. Источник изображений: Flipper Devices

Источник: 3dnews.ru