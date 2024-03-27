Хакеры нашли, как завалить iPhone запросами о сбросе пароля, и стали пользоваться этим для фишинга

Несколько пользователей устройств Apple сообщили, что стали жертвами новой разновидности фишинга — на их устройства злоумышленниками отправлялись десятки системных запросов о смене пароля, не позволявших пользоваться устройством, пока они все не будут закрыты с согласием или отказом. Затем мошенники звонили жертвам, представляясь службой поддержки Apple, и утверждали, что их учётная запись находится под атакой и нужно «проверить» одноразовый код. Источник изображения: Nahel Abdul Hadi / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru