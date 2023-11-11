Хакеры опубликовали конфиденциальные данные Boeing после отказа в выкупе

Хакерская группировка Lockbit опубликовала на своём сайте закрытую информацию, украденную у одного из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники — американской корпорации Boeing. Ранее Lockbit, использующая для взлома и блокировки данных одноимённую программу-вымогатель, пригрозила корпорации разместить в открытом доступе её данные, если та не заплатит выкуп до 2 ноября. Источник изображения: xusenru/Pixabay

Источник: 3dnews.ru