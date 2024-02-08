Хакеры-вымогатели установили новый рекорд в 2023 году, заработав более $1 млрд

Прошедший 2023 год был удачным для хакеров-вымогателей, заработавших более $1 млрд, что является новым рекордом, пишет PCMag со ссылкой на исследование компании Chainalysis, занимающейся мониторингом блокчейнов. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru