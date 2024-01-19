Ханс Райзер прокомментировал перевод ReiserFS в разряд устаревших

В списке рассылки разработчиков ядра Linux опубликованы письма, полученные одним из разработчиков в ходе переписки с Хансом Райзером (Hans Reiser), в 2008 году приговорённым к пожизненному заключению за убийство своей жены в результате ссоры с последующей попыткой сокрытия преступления (в 2027 году Ханс сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение). В опубликованных письмах Ханс сожалеет о своих ошибках при взаимодействии с сообществом разработчиков, рассуждает о переводе ReiserFS v3 в разряд устаревших в ядре Linux 6.6, анализирует историю разработки ReiserFS, упоминает надежды, связанные с продвижением ReiserFS v4, и поясняет реализованные в ReiserFS v4 технические решения.

Комментируя решение об удалении ReiserFS из состава ядра, Ханс упомянул то, что вопрос о том, остаётся ли данная ФС полезной и следует ли её продолжать поставлять в ядре должны решать пользователи и сопровождающие с учётом сложившихся реалий. Он понимает, что наличие кода ReiserFS в ядре создаёт дополнительную нагрузку на сопровождающих из-за необходимости тестирования и обеспечения совместимости с появляющимися в ядре новыми возможностями, и если ФС больше не актуальна, нет смысла продолжать её поставку в составе ядра. При разработке ReiserFS 4 учтены многие недостатки ReiserFS 3 и упрощено сопровождение, но данная версия так и не была принята в состав ядра.

По словам Ханса, единственной его просьбой является добавление в сопутствующий коду ReiserFS файл README, до того как код ReiserFS будет удалён из ядра, упоминания Михаила Гилулу, Константина Швачко и Анатолия Пинчука, вклад в разработку которых остался незаслуженно упущенным. Они были наняты Хансом и развивали ReiserFS, но из-за несдержанного характера Ханса и завышенных требований (Ханс мог работать круглые сутки и ожидал от других похожего энтузиазма) ушли из проекта, что в то время было воспринято Хансом как предательство, но со временем он осознал, что их решение было оправдано в сложившихся обстоятельствах.



Источник: opennet.ru