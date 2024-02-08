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Helldivers 2 вышла в топ продаж Steam, несмотря на «жёлтый» рейтинг — шутер громят за баги, микроплатежи и руткит-античит

Сегодня на ПК и PlayStation 5 состоялся релиз кооперативного шутера Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios, известной по ролевому экшену Magicka. В Steam игра вырвалась на первое место чарта продаж, несмотря на «смешанные» отзывы пользователей. Источник изображения: Steam (HeavwoGuy)
Источник: 3dnews.ru

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