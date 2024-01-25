Hewlett Packard Enterprise обвинила русских хакеров во взломе своей электронной почты

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) известила в среду регулирующие органы о взломе своих систем, происшедшем 12 декабря, в результате которого хакеры получили несанкционированный доступ к её электронной почте на базе облака. Как полагает HPE, взлом выполнила якобы поддерживаемая Россией хакерская группировка Midnight Blizzard, также известная как Nobelium, которую ранее Microsoft обвинила во взломе электронных почтовых ящиков ряда руководителей. Источник изображения: geralt/Pixabay

Источник: 3dnews.ru