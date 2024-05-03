Hisense представила телевизор CanvasTV — аналог Samsung The Frame, но намного дешевле

Hisense анонсировала дизайнерскую модель телевизора CanvasTV с матовым экраном для демонстрации цифровых полотен и фотографий в режиме ожидания. По функциональности CanvasTV схож с The Frame от Samsung, но значительно дешевле при сопоставимых характеристиках, а благодаря неброскому дизайну, CanvasTV прекрасно может вписаться в интерьер гостиной или спальни. Источник изображения: Hisense

Источник: 3dnews.ru