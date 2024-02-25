Компания Honor в рамках выставки MWC 2024 представила глобальную версию своего флагманского смартфона Magic6 Pro, который дебютировал в начале этого года в Китае. Новинка построена на флагманском процессоре Qualcomm, оснащена ярким дисплеем и предлагает продвинутые возможности для съёмки. Смартфон Honor Magic6 Pro получил 6,8-дюймовый закруглённый по краям OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1264 пикселей. Он поддерживает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц, обладает яркостью до 1800 кд/м2 в автоматическом режиме и обеспечивает пиковую яркость в 5000 кд/м2 при воспроизведении HDR-контента. Также поддерживается ШИМ-управление яркостью подсветки с частотой 4320 Гц, что гарантирует отсутствие мерцаний. Производитель также отметил новое сверхпрочное покрытие для защиты экрана — в рекламном ролике Magic6 Pro в буквальном смысле разбил iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra.

Источник: 3dnews.ru