Honor представила Pad 9 — планшет среднего уровня с чипом Snapdragon 6 Gen 1 и батареей на 8300 мА·ч

В рамках выставки MWC 2024 компания Honor представила несколько новинок, включая глобальные версии смартфонов Magic6 Pro и Magic V2 RSR Porsche Design, а также производительный ноутбук MagicBook Pro 16. Вместе с этим китайский производитель привёз на выставку планшетный компьютер Pad 9, который известен на китайском рынке как Tablet 9. Honor Pad 9 оснащён большим 12,1-дюймовым дисплеем IPS с поддержкой разрешения 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 кд/м². На фронтальной поверхности корпуса разместилась 8-мегапиксельная селфи-камера. На тыльной стороне корпуса установлена основная камера на 13 Мп.

Источник: 3dnews.ru