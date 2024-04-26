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Honor представила смартфон Honor 200 Lite с Dimensity 6080 и 108-Мп камерой

Компания Honor анонсировала смартфон Honor 200 Lite. Новинка несколько дней назад показалась на официальном французском сайте компании в сопровождении некоторой технической информации. Теперь устройство представлено официально. Источник изображений: Honor
Источник: 3dnews.ru

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