Honor представила смартфон Honor 200 Lite с Dimensity 6080 и 108-Мп камерой

Компания Honor анонсировала смартфон Honor 200 Lite. Новинка несколько дней назад показалась на официальном французском сайте компании в сопровождении некоторой технической информации. Теперь устройство представлено официально. Источник изображений: Honor
Источник: 3dnews.ru
Компания Honor анонсировала смартфон Honor 200 Lite. Новинка несколько дней назад показалась на официальном французском сайте компании в сопровождении некоторой технической информации. Теперь устройство представлено официально. Источник изображений: Honor