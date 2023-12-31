Honor представила смартфон X50 Pro с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и батареей на 5800 мА·ч

Компания Honor представила в Китае продвинутый смартфон среднего уровня X50 Pro, дополнивший серию Honor X50. Данная серия уже включает модели Honor X50 и X50i, которые были анонсированы этим летом. Смартфон Honor X50 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2652 × 1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 1920 Гц.

Источник: 3dnews.ru