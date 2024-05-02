Honor выпустила глобальную версию премиального смартфона Magic6 RSR Porsche Design

Компания Honor начала выпуск глобальной версии флагманского смартфона Magic6 RSR Porsche Design. В Китае устройство доступно с марта. Смартфон предлагает 24 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 1 Тбайт и улучшенную 50-Мп основную камеру с более точным автофокусом по сравнению с моделью Magic6 Pro. Источник изображений: Honor

Источник: 3dnews.ru