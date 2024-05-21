Horizon EDA 2.6.0

Вышла новая версия Horizon EDA — свободной системы автоматизированного проектирования электронных устройств.
Основные изменения:
- Появилась возможность создавать пользовательские слои для rigid/flex-областей.
- Улучшена поддержка Wayland.
- В редакторе улучшена работа с выделениями: появились отмена/возврат выделения, добавилось опциональное устойчивое (sticky) выделение, модификаторы выделения теперь можно настроить.
- Выполнен переход на систему сборки Meson.
Доступны сборки по flatpak и для Windows.
В примечаниях к релизу разработчик по факту признаёт решение использовать GTK4 во втором своём проекте — САПР Dune3D — неудачным и обещает в обозримом будущем оставить Horizon EDA на GTK3, поскольку порт на GTK4 займёт много времени и сил и в итоге ухудшит пользовательский опыт.
Источник: linux.org.ru